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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, BM Komiseri Türk ile görüştü

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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, BM Komiseri Türk ile görüştü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ile bir araya geldi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ile bir araya geldi.

Venezuela'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Türk, başkent Karakas'taki Miraflores Sarayı'nda Maduro tarafından kabul edildi.

Maduro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk ile verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Amacımız, ABD hükümeti ve suç ortaklarının, yol açtığı ekonomik ve mali zulme karşı Venezuela halkının sağlık, eğitim, barınma ve istihdamını garanti etmektir." ifadesine yerdi.

Türk, Venezuela ziyareti kapsamında Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez ile de görüştü.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından Türk'ün ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, "Venezuela ile BM Ofisi arasındaki mevcut yapıcı diyalog, işbirliği ve teknik yardım mekanizmalarının yürütülmesi amacıyla görüşme gerçekleştirildi." denildi.

BM Yüksek Komiseri Türk de Twitter hesabındaki paylaşımında, "Venezuela'daki çeşitli insan hakları konularını muhalefetle olduğu kadar hükümetle de konuşmak benim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel

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