Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'deki Filistin'e destek gösterilerine destek verdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'deki üniversitelerde öğrencilerin düzenlediği Filistin'e destek gösterilerine destek verdi.

TikTok hesabındaki yayınında konuşan Maduro, ABD'deki üniversitelerde Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen protestoları ele aldı.

Maduro, protesto yapan öğrencilere destek vererek ABD polisinin müdahalesini kınadı.

İsrail'in Gazze'de "soykırım" suçu işlediği için öğrencilerin demokratik gösteri hakkını kullandığını vurgulayan Maduro, polisler ilgili olarak "ABD'de 60'tan fazla üniversiteye baskın düzenlediler. İçeriye zorla giriyorlar, sopayla vuruyorlar ve plastik mermiyle saldırıyorlar." ifadesini kullandı.

Öğrencilere desteklerinin tam olduğunu belirten Maduro, "Öğrencilerin yaptığı tek şey ABD'nin, Filistin halkına soykırım uygulayan İsrail'i desteklemesine karşı çıkmasıydı. Onların sesi bizim sesimizdir, bizi de temsil ettiğinizi düşünüyoruz. Onurlu yaşam hakkını savunmak için mücadeleye devam edin." dedi.

Faşizme karşı tüm dünyanın sesini yükseltmesi gerektiğini dile getiren Maduro, Filistin halkının "daima" yanında olduklarını söyledi.