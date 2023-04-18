Venezuela'dan, Kolombiya'da düzenlenmesi beklenen uluslararası konferansa destek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'da 25 Nisan'da düzenlenmesi beklenen "Venezuela konulu" uluslararası konferansı desteklediklerini bildirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile bu konuyu görüştüklerini belirten Maduro, muhalefet ile siyasi diyaloğun yeniden ilerlemesi için Venezuela üzerindeki ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi.

"Maduro ile Daha Fazla" programında konuşan Maduro, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 25 Nisan'da yapılması beklenen ve Venezuela'daki politik süreci konu alacak uluslararası konferansı desteklediklerini ifade etti.

Maduro, "Dün Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva ile yaklaşık 3 saat süren çok önemli görüşmeler yaptık. Devlet Başkanı Petro'nun uluslararası zirveye ilişkin çağrısını detaylıca ele aldık. Egemenliğimize, bağımsızlığımıza saygı gösterilmesini ve tek taraflı baskıcı politikaların kesin olarak kaldırılmasını kararlılıkla söyledim. Konferansın başarılı olması için Başkan Petro'ya tüm desteğimi sunduğumu kendisine ilettim." dedi.

Yaşanılan sorunların üstesinden gelinmesi için ekonomik ve mali yaptırımların Venezuela üzerinden kaldırılması gerektiğine işaret eden Maduro, "Ekonomik ambargonun olmadığı, uluslararası toplumun saygı duyduğu bir Venezuela istiyoruz. Bu nedenle Bogota'da düzenlenmesi beklenen uluslararası konferansla ilgili beklentiler var." değerlendirmesinde bulundu.

Petro, dün ABD'ye hareketinden önce gazetecilere açıklamasında, Venezuela'daki duruma değinerek "Bogota'daki konferansın amacı daha fazla demokrasi, sıfır yaptırımdır." ifadesini kullanmıştı.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, 15 Nisan'daki açıklamasında, Venezuela'daki durumu ele almak üzere ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinin katılacağı uluslararası bir zirve düzenleneceğini bildirmişti.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, uluslararası konferansa ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da katılacağı kaydedilmişti.

Kolombiya'dan müzakerelere destek

Petro, 7 Ağustos 2022'de iktidara gelmesinden bu yana mevkidaşı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile 4 kez bir araya gelmiş ve muhalefet ile iktidar arasında muhtemel müzakereleri desteklediğini söylemişti.

Venezuela'da iktidar ile muhalefet arasında en son Kasım 2022'de Meksika'nın ev sahipliğinde toplantı düzenlenmiş ancak çok az ilerleme kat edilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, çeşitli dönemlerdeki açıklamasında, muhalefet ile müzakerelere dönmeye sıcak bakmadığını, ülkesinin uluslararası bankalarda el konulan kaynaklarının henüz teslim edilmediğini belirtmişti.