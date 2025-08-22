Venezuela'dan DEA'ya Sert Tepki: 'Suçlamalar Temelsiz'

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD Uyuşturucu Kontrol İdaresi (DEA) Direktörü Terry Cole'un ülkesine yönelik "narko-terörist devlet" suçlamalarına "sert" tepki gösterdi.

Venezuela basınına açıklamada bulunan Rodriguez, Cole'un ülkesini hedef alan suçlamalarının temelsiz bir medya kampanyasından ibaret olduğunu ifade etti.

Rodriguez, "DEA'nın kendi belge niteliğindeki kanıtları, Cole'un iddialarını çürütmektedir. Resmi değerlendirmelerdeki bu kritik ihmal, son iddiaların ardındaki çelişkiyi ve kötü niyeti ortaya koyuyor. Suçlamalar tamamen güvenilirlikten ve teknik temelden yoksundur. Tek amaçları, Venezuela'nın uluslararası alandaki itibarını lekelemektir." ifadelerini kullandı.

DEA'nın dünyadaki en büyük uyuşturucu kartelini oluşturduğunu savunan Rodriguez, "Sayısız belge ve kanıt bunu desteklemektedir. DEA, tarih boyunca küresel ölçekte uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarına karışmakla suçlanmıştır. Bu nedenle barışçıl ve egemen bir ülkeyi suçlama konusunda hiçbir ahlaki yetkiye sahip değildir." dedi.

Rodriguez, ABD'nin Venezuela'ya yönelik tehditlerini hatırlatarak, "Bir kurgu üretiyorlar, Venezuela'ya yönelik saldırıyı meşrulaştırmayı ve ülkenin muazzam enerji kaynaklarını ele geçirmeyi amaçlıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'nın her türlü tehdide karşı kararlı ve sarsılmaz bir duruş sergileyeceğini vurgulayan Rodriguez, "Venezuela, halkının toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve tarihi onurunu kararlılıkla savunmayı bilecek. Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler ve birleşmiş halk, her türlü saldırıya karşı hazırlıklıdır." diye konuştu.

Venezuela basınına göre, DEA Direktörü Cole, Fox News kanalına verdiği röportajda, Venezuela'nın "narko-terörist bir devlet" haline geldiğini öne sürmüştü.

Cole, Karacas yönetiminin Kolombiya'daki FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) ve ELN (Ulusal Kurtuluş Örgütü) ile işbirliği yaparak Meksika kartellerine kokain sevk ettiğini, bu kartellerin de uyuşturucuyu ABD'ye sokmaya devam ettiğini öne sürmüştü.