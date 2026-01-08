Venezuela Dışişleri Bakanı: Egemenliğimize Verdiği Destekten Dolayı Çin'e Müteşekkiriz

KARAKAS, 8 Ocak (Xinhua) -- Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Venezuela halkının ülke toprakları ve doğal kaynakları üzerindeki tam egemenliğine verdiği destekten dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını söyledi.

Gil çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Çin'in hem uluslararası hukukun ve Venezuela'nın egemenliğinin ciddi şekilde ihlalini hem de ABD'nin korku salma çabalarını güçlü şekilde kınadığını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning ise aynı gün düzenlenen basın toplantısında egemen bir devlet olan Venezuela'nın, toprakları dahilindeki doğal kaynakları ve tüm ekonomik faaliyetleri üzerinde tam ve kalıcı egemenliğe sahip olduğunu ifade etti.

ABD'nin söz konusu eylemlerinin, uluslararası hukukun son derece ciddi bir ihlali olduğunu, Venezuela'nın egemenliğini büyük ölçüde çiğnediğini ve Venezuela halkının haklarını ciddi şekilde zedelediğini belirten Mao, ABD'nin bu eylemlerini güçlü şekilde kınadıklarını vurguladı.