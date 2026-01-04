Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez: "Venezuela Hiçbir Ülkenin Kolonisi Olmayacak"

(ANKARA) - Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun derhal serbest bırakılmasını istedi ve "Venezuela hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak" dedi.

Venezuela basınında yer alan haberlere göre, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ülkesinin Savunma Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin saldırısına ve Maduro ile eşinin kaçırılarak ABD'ye götürülmesine tepki gösterdi.

Rodriguez, ulusal egemenliğin hedef alındığını ifade ederek Maduro'nun "ulusun meşru ve tek başkanı" olduğunu vurguladı ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Rodriguez, söz konusu müdahaleye yönelik "uluslararası hukukun ağır ihlali" değerlendirmesinde bulunurken "Venezuela hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak" ifadelerini kullandı.

Rodriguez, halkı sükuneti korumaya ve ulusun savunması etrafında birleşmeye çağırdı.

Öte yandan Rodriguez, ülkede mal ve hizmet tedarikinin güvence altına alındığını, mevcut istikrarın sürdürüleceğinin de altını çizdi. ABD yönetiminin tarih ve adalet önünde hesap vereceğini" belirten Rodriguez, Venezuela'nın egemenliğinden taviz vermeyeceğini kaydetti.