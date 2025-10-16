Haberler

Venezuela'dan ABD'ye Sert Tepki: Enerji Sektöründe Küresel Sonuçlar

Güncelleme:
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin askeri tehditlerinin ülkenin petrol rezervlerine yönelik olduğunu belirterek, bu durumun küresel enerji sektörü için ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

KARAKAS, 16 Ekim (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD hükümetinin askeri tehdidi altında olduklarını ve dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Venezuela'ya yapılacak bir saldırının küresel enerji sektörü açısından ciddi sonuçlar doğuracağını söyledi.

Rodriguez, çarşamba günü video konferans yoluyla Rus Enerji Haftası Uluslararası Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Küresel jeopolitiğin merkezinde enerji bulunuyor" dedi. Rodriguez, Washington'ı "önde gelen petrol üreticisi ülkelere karşı saldırganlıkla" suçladı.

Rodriguez, "Son 8 haftadır, tek bir hedef Venezuela'nın petrol, doğalgaz ve geniş rezervlerini ele geçirmek olan ABD hükümetinin askeri tehditlerini görüyoruz" dedi.

küresel petrol üretiminin yüzde 26'sının ve küresel rezervlerin yüzde 43'ünün yasadışı yaptırımlar veya tek taraflı zorlayıcı önlemlere tabi olduğunu belirten Rodriguez, bu tür ülkelere yapılacak yatırımların nasıl sürdürülebileceğini ve gelecekteki enerji talebinin nasıl karşılanacağını sorguladı.

Venezuela, çeşitli uluslararası platformlarda Karayip Denizi'nde ABD askeri gemilerinin konuşlandırılmasını ve Trump yönetiminin Venezuela'ya yönelik tehditlerini kınıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
