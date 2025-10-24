Haberler

Venezuela'dan ABD'ye Doğalgaz Tepkisi

Güncelleme:
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin Karayipler bölgesindeki doğalgaz anlaşmalarını bozmaya çalıştığını belirterek, ülkesinin doğal kaynaklarını savunmaya devam edeceğini ifade etti.

KARAKAS, 24 Ekim (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin Karayipler bölgesindeki Venezuela'nın doğalgaz anlaşmalarını "bozmaya" çalıştığını söyledi.

Rodriguez, perşembe günü Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doğalgaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Bakanlar Toplantısı'na telekonferans ile katıldı. Rodriguez, ABD'nin Venezuela ve Karayipler ülkelerine yönelik "savaş yanlısı" olarak tanımladığı tehditlerini kınadı.

Rodriguez, "ABD, bizim hidrokarbon kaynaklarımızı, petrol ve doğal gazımızı çalmak istiyor" dedi.

Rodriguez, Venezuela'nın petrol ve doğalgaz dahil doğal kaynaklarının egemen kullanımını savunmaya devam edeceklerini ve uluslararası işbirliği ile ortak kalkınmayı teşvik edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
