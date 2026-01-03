ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Iratxe Garcia Perez: "Demokrasi Asla Bombalarla ya da Zorla İnşa Edilmez"

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Iratxe Garcia Perez, Venezuela'daki durumun endişe verici olduğunu belirterek, "Demokrasi asla bombalarla ya da zorla inşa edilmez, Trump'ın çıkarlarına hizmet etmek için kurulmaz. Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na saygı gösterilmeli" dedi.

Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Iratxe Garcia Perez, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Venezuela'daki durum endişe vericidir. Demokrasi asla bombalarla ya da zorla inşa edilmez, Trump'ın çıkarlarına hizmet etmek için kurulmaz. Uluslararası hukuk ve BM Şartı'na saygı gösterilmeli. Venezuelalılar barışçıl ve demokratik bir geçiş sürecini hak ediyorlar. Avrupa Birliği diyalog ve arabuluculuk yoluyla liderlik etmelidir."