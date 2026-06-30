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Venezuela'daki depremlerde 19 İspanyol hayatını kaybetti, 144 İspanyol kayıp

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde 19 İspanyol'un hayatını kaybettiğini, 144 İspanyol'dan haber alınamadığını açıkladı. Bakan, sahra hastanesi kurulacağını ve kurtarma çalışmalarına desteğin süreceğini belirtti.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Venezeula'da meydana gelen depremlerde 19 İspanyol'un hayatını kaybettiğini, 144 İspanyol'dan haber alınmadığını açıkladı.

Bakan Albares, Venezeula'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından yapılan arama, kurtarma ve yardım çalışmalarına katılan İspanyol ekiplerle ilgili basına bilgi verdi.

Albares, şimdiye kadar 19 İspanyol'un cesedine ulaşıldığını, 144 İspanyol'un kayıp olduğunu ancak bunlardan 12'sinin yerinin tespit edildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığına bağlı olan İspanyol Uluslararası İşbirliği Ajansına ait yeni bir ekibin sahra hastanesi kurması için yarın bölgeye gönderileceğini belirten Albares, bu ekibin depremde yaralanan çok sayıda kişinin tedavisi amacıyla görev yapacağını ifade etti.

Albares, "Çok sayıda yaralının tedavisi için bir sahra hastanesi şu anda hayati önem taşımaktadır. İspanya'nın kurtarma çalışmalarına desteği de kararlılıkla devam edecektir. Dost Venezuela halkını gerektiği sürece destekleyeceğiz. Bu vahim ve acil durum koşullarında tam dayanışma içindeyiz." diye konuştu.

Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti.

Depremlerde, 1719 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin 34 kişi yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından kaybolduğu yakınları tarafından bildirilen kişi sayısı 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
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