Venezuela'da yolsuzluk soruşturmasında 9 kişi daha gözaltına alındı

Venezuela'da, Petrol Şirketine (PDVSA) yönelik açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 9 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Telesur internet sitesinin haberine göre, Başsavcı Tarek William Saab, yolsuzluğa bulaştıkları gerekçesiyle PDVSA yetkilisi 9 kişinin gözaltına alındığını belirterek, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Yolsuzluk iddialarının aydınlatılması için hükümetin kararlı şekilde destek verdiğini hatırlatan Saab, "Zimmete para geçirme ve yolsuzlukla bağlantılı şimdiye kadar 42 kişi gözaltına alındı." ifadesini kullandı.

Gözaltına alınanlar arasında yargıçlar, üst düzey kamu görevlileri ve iş adamlarının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Saab, 26 Mart'taki açıklamasında, yolsuzluk soruşturması çerçevesinde aralarında çok sayıda lüks araç ile uçağın da olduğu çeşitli deliller ele geçirdiklerini kaydetmişti.

Ne olmuştu

Venezuela Petrol Bakanı Tareck El Aissami, Venezuela Petrol Şirketine (PDVSA) yönelik açılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle 21 Mart'ta görevi bıraktığını duyurmuştu.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello da basın açıklamasında, söz konusu yolsuzluk olduğunda kim olursa olsun herkesle yüzleşeceklerini söylemişti.

Devlet kanalı VTV'nin haberine göre, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Polisi, Ulusal Kripto Varlıkları Müfettişliği (SUNACRİP) eski Başkanı Joselit Ramirez'in yanı sıra iki yargıç ve bir belediye başkanı PDVSA'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 21 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık ve tüm yetkililerin aktif iş birliğiyle süreci yürüttüğünü belirten Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Doğru ve büyük bir görev üstlendik, nerede olursa olsunlar, nereden gelirse gelsinler ve neye inanırlarsa inansınlar halktan çalanlarla mücadele edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.