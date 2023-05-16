Venezuela'da yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltındaki kişi hayatını kaybetti

Venezuela'da, Devlet Petrol Şirketine (PDVSA) yönelik açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınanlardan biri yaşamını yitirdi.

Başsavcı Tarek William Saab, yaptığı açıklamada, yolsuzluğa bulaştığı gerekçesiyle 13 Nisan'da gözaltında alınan eski PDVSA yetkilisi Juan Manuel Morgado'nun ev hapsinde öldüğünü bildirdi.

Soruşturmanın başlamasından bu yana 61 kişinin gözaltına alındığını hatırlatan Saab, Morgado'nun "ölümcül bir hastalığa" yakalandığını ve ev hapsindeyken yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yerel basında çıkan haberde, PDVSA soruşturması çerçevesinde tutuklanan eski Milletvekili Azuaje Urrea'nın hücresinde intihar ettiği iddia edildi.

Saab, 4 Nisan'daki açıklamasında, gözaltına alınanlar arasında yargıçlar, üst düzey kamu görevlileri ve iş adamlarının da bulunduğunu kaydetmişti.

Ne olmuştu

Venezuela Petrol Bakanı Tareck El Aissami, Venezuela Petrol Şirketine (PDVSA) yönelik açılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle 21 Mart'ta görevi bıraktığını duyurmuştu.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello da basın açıklamasında, söz konusu yolsuzluk olduğunda kim olursa olsun herkesle yüzleşeceklerini söylemişti.

Devlet kanalı VTV'nin haberine göre, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Polisi, Ulusal Kripto Varlıkları Müfettişliği (SUNACRİP) eski Başkanı Joselit Ramirez'in yanı sıra iki yargıç ve bir belediye başkanı PDVSA'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 21 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

Başsavcılık ve tüm yetkililerin aktif iş birliğiyle süreci yürüttüğünü belirten Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Doğru ve büyük bir görev üstlendik, nerede olursa olsunlar, nereden gelirse gelsinler ve neye inanırlarsa inansınlar halktan çalanlarla mücadele edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.