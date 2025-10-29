Haberler

Venezuela'da Uyuşturucu Kaçakçılığına Yönelik Hava Operasyonu

Güncelleme:
Venezuela Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri, izinsiz hava sahasına giren uyuşturucu kaçakçılığı bağlantılı bir uçağı etkisiz hale getirdi. Operasyonlar devam edeceği bildiriliyor.

Venezuela Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri (FANB), ülkenin izni olmadan hava sahasına giren küçük bir uçağın engellendiğini bildirdi.

Ulusal basında yer alan habere göre, uçağın uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu ve Karayipler'deki bir adadan geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

Yetkililer, hava sahasına izinsiz giren uçağın FANB tarafından durdurulduğunu ve ardından Kolombiya sınırındaki Apure eyaletine bağlı Romulo Gallegos kırsalında etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, CESSNA 310 tipi uçağın radarlar tarafından tespit edildiği, uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantılı olduğunun değerlendirildiği ve güvenlik güçlerinin bu operasyonla kaçakçılara stratejik bir darbe indirdiği ifade edildi.

Yetkililer, yasa dışı silahlı gruplar ile uyuşturucu kaçakçılarına yönelik güvenlik güçlerinin operasyonlarının süreceğini bildirdi.

FANB, geçen hafta da Kolombiya sınırına yakın iki bölgede uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu düşünülen üç uçağın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin bölgedeki askeri yığınağı artıyor

Yaz sonundan bu yana ABD, Gerald R. Ford uçak gemisi, 3 Arleigh Burke sınıfı destroyer, 3 amfibi saldırı gemisi, bir kruvazör ve bir kıyı savaş gemisi dahil olmak üzere bölgeye 8 savaş gemisi konuşlandırdı.

Bu gemiler, deniz piyadeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve Sahil Güvenlik birimleri tarafından destekleniyor.

Aynı operasyon bölgesinde, çok sayıda F-35 ve diğer savaş uçakları da görev yapıyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
