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Venezuela'da Tiner Yüklü Kamyonun Yol Açtığı Zincirleme Trafik Kazasında 18 Kişi Hayatını Kaybetti

13 Aralık 2023 21:04 Güncelleme: 21:06 Abone Ol

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta tiner yüklü bir kamyonun seyir halindeki diğer araçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Kazada çıkan patlama sonucu 17 araç küle döndü. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.