Venezuela'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı

Venezuela'nın batısında şiddetli yağışların yol açtığı sellerden binlerce kişi etkilendi ve onlarca ev zarar gördü.

Ulusal basında çıkan habere göre, ülkenin batısındaki Merida, Trujillo ve Tachira eyaletlerinde birkaç gündür etkili olan sağanak yağışlar sele neden oldu.

Yetkililer, seller sebebiyle 8 bin 400 kişinin tahliye edildiğini, 25 civarında köprünün yıkıldığını ve 150'yi aşkın evin de ciddi zarar gördüğünü bildirdi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, askeri ve sivil kaynakların afet bölgesine sevk edildiğini ve halka gerekli yardımların ulaştırıldığını söyledi.

Bu arada, ülkenin batı eyaletlerini birbirine bağlayan ve ekonomik açıdan son derece stratejik kabul edilen Jose Antonio Paez otoyolunun ise sel felaketi kaynaklı ulaşıma kapandığı bilgisi paylaşıldı.

Bazı kasabalarda tarım arazilerinin sular altında kaldığı ve halkın maddi zararının büyük olduğu belirtildi.