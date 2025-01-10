Venezuela'da Nicolas Maduro'nun 3. Dönemi Resmen Başladı

- Venezuela'da 3. Maduro dönemi resmen başladı

KARAKAS - Venezuela'da 3. kez devlet başkanı seçilen Nicolas Maduro yemin ederek görevine başladı.

Venezuela'da temmuz ayında gerçekleştirilen seçimlerin ardından başlayan seçim anlaşmazlığına bugün son nokta koyuldu. Venezuela'da yeniden devlet başkanı seçilen Nicolas Maduro 3. dönemi için bugün yemin ederek göreve başladı. Eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in halefi olarak 2013 yılında göreve gelen ve 12 yıldır iktidardaki yerini koruyan Maduro başkent Karakas'taki Ulusal Meclis'te düzenlenen törende, 16. yüzyıl yerli lideri Guaicaipuro ve akıl hocası merhum Devlet Başkanı Hugo Chavez adına yemin ettiğini söyledi. Maduro, "Bu yeni başkanlık dönemi barış, refah, eşitlik ve yeni demokrasi dönemi olsun. Tarih üzerine, hayatım üzerine yemin ediyorum, görevimi yerine getireceğim, getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Seçimin ardından protestolar patlak vermişti

Venezuela'da 28 Temmuz'da gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerinde Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), Maduro'nun yüzde 51.2, muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform adayı Edmundo Gonzalez'in ise yüzde 44.2 oy aldığını duyurmuştu. Sandık çıkış anketlerinde ise Maduro'nun seçimi kaybettiği, Gonzalez'in seçimin galibi olduğu ifade edilmişti. Sonuçların açıklanmasıyla ABD, Avrupa Birliği ve bazı Latin Amerika ülkeleri, seçime ilişkin daha fazla veri paylaşılana kadar Maduro'nun kazandığı seçim sonuçlarını kabul etmediklerini açıklamıştı. CNE'nin, seçimin galibinin Maduro olduğunu açıklamasının ardından ülke genelinde protestolar patlak vermişti. Protestolarda 27 kişinin hayatını kaybettiği 2 bin 400 kişinin de gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Gonzalez, İspanya'ya sığınmıştı

Seçimleri kazandığını savunan muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez hakkında komplo kurmak, belgede sahtecilik ve yetki gasbı gibi suçlamalarla tutuklama kararı çıkarıldıktan sonra Venezuela hükümeti, muhalif adayın ülkeyi terk ettiğini duyurmuştu. Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Gonzalez'in birkaç gün önce "kendi isteğiyle" Karakas'taki İspanya Büyükelçiliğine sığınma talebinde bulunduğunu duyurmuştu. Rodriguez ise, Venezuela yönetiminin de güvenli geçiş konusunda mutabık kaldığını ve ardından Gonzalez'in ülkeyi terk ettiğini açıklamıştı. Gonzalez'in açıklamasının ardından İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, muhalif adayın kendi talebi doğrultusunda İspanya Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla ülkeden ayrıldığını bildirmişti.