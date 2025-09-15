Venezuela'da Milis Gücü'nden Geniş Çaplı Tatbikat

Venezuela'da Ulusal Bolivarcı Milis Gücü, ülke genelinde 300'ün üzerinde stratejik noktada geniş çaplı tatbikat başlattı.

Venezuela merkezli haber sitesi Telesur'un aktardığına göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun çağrısı üzerine Ulusal Bolivarcı Milis Gücü, başta başkent Caracas olmak üzere birçok kentte tatbikat düzenledi.

Ülke genelinde toplam 312 garnizonda verilen eğitimlerde, milis güce katılanların ateşli silah kullanımı konusunda temel bilgiler alması hedefleniyor.

Tatbikatlara sivil kıyafet veya yarı resmi üniformalarla katılanlar arasında 16–20 yaş aralığında gençler, 50'li yaşlarda yetişkinler ve devletle ya da hükümete yakın kuruluşlarda çalışan kişilerin bulunduğu belirtildi.

Venezuela hükümeti, tatbikatların amacının ülkenin savunma kapasitesini güçlendirmek ve halkın kararlılığını göstermek olduğunu bildirdi.

Maduro, geçen günlerde yaptığı açıklamalarda, halkı gönüllü olarak Bolivarcı Milis Gücü'ne kaydolmaya çağırmıştı.

Devlet televizyonu VTV'nin paylaştığı görüntülerde, milis güçlerinin uzman askerler eşliğinde hedefe ateş açtıkları görüldü.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela kıyılarına "USS Gravely", "USS Jason Dunham" ve "USS Sampson" savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyonluk milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.