Venezuela'da kamu çalışanları ücretlerinin arttırılması için gösteri yaptı

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da kamu çalışanları, maaş zammı talebiyle protesto yürüyüşü düzenledi.

Venezuela basınında çıkan habere göre, kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarının iyileştirilmesi için hükümete çağrıda bulunan protestocular, başkent Karakas'ta bir araya geldi.

Ellerinde pankart ve dövizler bulunan eylemciler, Ombudsmanlık binasına kadar olaysız şekilde yürüdü.

Ulusal Sağlık Federasyonu (Fetrasalud) temsilcisi yaptığı açıklamada, özel sektör ile kamu maaşı arasında büyük fark olduğunu belirterek, "Şu anda özel sektörde maaş 125 dolar ile 150 dolar arasında değişiyor, bizim durumumuz ise bunun çok altındadır." ifadesini kullandı.

Grev yapma niyetlerinde olmadıklarını ifade eden temsilci, gelecek haftalarda da protestolara devam edeceklerini söyledi.

Emekliler adına konuşan sendika lideri Luis Cano ise yıllarca çalıştıkları emekli maaşlarının yaşlıların gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini bildirdi.

ABD ve müttefiklerinin yaptırımları nedeniyle ekonomisi ciddi manada daralan Venezuela'da, son zamanlarda ekonominin toparlanmakla beraber halen kat etmesi gereken çok yol olduğu değerlendiriliyor.