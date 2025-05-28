Venezuela'da İktidar Partisi Seçimlerde Büyük Başarı Elde Etti

Venezuela'da İktidar Partisi Seçimlerde Büyük Başarı Elde Etti
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25 Mayıs'ta gerçekleşen bölgesel ve parlamento seçimlerinde Venezuela'nın iktidar partisi, Ulusal Meclis'te 253 sandalye kazanarak büyük bir zafer elde etti. Seçimlere katılım oranı %43,18 olarak açıklanırken, muhalefet partileri ise sınırlı bir başarı gösterdi ve demokratik geçiş çağrıları yapıldı.

Venezuela'da 25 Mayıs'ta düzenlenen bölgesel ve parlamento seçimlerinde iktidar partisinin, Ulusal Meclis'te (AN) 253 sandalye kazandığı bildirildi.

Ulusal Seçim Konseyi (CNE) yaptığı açıklamada, sandıkların yüzde 99,88'nin sayıldığını duyurarak meclisteki sandalye dağılımını güncelledi.

Buna göre, oyların yüzde 83,42'sini alan hükümet koalisyonu Simon Bolivar Büyük Vatansever Kutup, AN'da 285 sandalyenin 253'ünü elde ederken, valilik seçimlerinde ise 24 eyaletin 23'ünde başarı sağladı.

Ana muhalefet koalisyonu Demokratik İttifak yüzde 6,01 ile 13 milletvekili ve 1 valilik kazanırken, Henrique Capriles liderliğindeki Alianza UNTC koalisyonu yüzde 5,05 ile 11 milletvekili ve Alianza Fuerza Vecinal partisi yüzde 2,35 ile 4 milletvekili kazandı.

Seçimlere katılım oranının yüzde 43,18 olarak güncelleyen CNE, yerli halklarının da mecliste 3 sandalye ile temsil edileceğini kaydetti.

Öte yandan başkent Caracas'ta basın toplantısı düzenleyen muhalif siyasetçi Juan Requesens, iktidar partisi karşısında bölgesel ve parlamento seçimlerinde başarılı olamadıklarını belirtti.

Yeni Bir Zaman (Un Nuveo Tiempo) partisinin desteğiyle yarışan bağımsız aday Requesens, "Kaybettik çünkü insanları ikna edemedik ve ben, Juan Requesens, Miranda eyaleti adına bunun sorumluluğunu üstleniyorum." ifadesini kullandı.

Requesens, Venezuela'da demokratik geçişin sağlanması amacıyla siyasi uzlaşma çağrılarını sürdüreceklerini ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı kararlı bir muhalefet izlemeye devam edeceklerini aktardı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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