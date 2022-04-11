Venezuela'da Her Gün Elektrik Kesintisi - Haberler

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Venezuela'da Her Gün Elektrik Kesintisi

DailyMotion.com - Güncel
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Venezuela'da gündelik yaşamı zorlaştıran sorunlardan biri de bazı eyaletlerde günde 12 saati bulan kronik elektrik kesintileri. Araştırmalar nüfusun yüzde 29.9'unun her gün elektrik kesintisi yaşadığını ortaya koyuyor.

Venezuela'da gündelik yaşamı zorlaştıran sorunlardan biri de bazı eyaletlerde günde 12 saati bulan kronik elektrik kesintileri. Araştırmalar nüfusun yüzde 29.9'unun her gün elektrik kesintisi yaşadığını ortaya koyuyor

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DailyMotion.com / Güncel

Venezuela, Güncel, Haberler

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