Venezuela'da Her Gün Elektrik Kesintisi
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Venezuela'da gündelik yaşamı zorlaştıran sorunlardan biri de bazı eyaletlerde günde 12 saati bulan kronik elektrik kesintileri. Araştırmalar nüfusun yüzde 29.9'unun her gün elektrik kesintisi yaşadığını ortaya koyuyor.
Venezuela'da gündelik yaşamı zorlaştıran sorunlardan biri de bazı eyaletlerde günde 12 saati bulan kronik elektrik kesintileri. Araştırmalar nüfusun yüzde 29.9'unun her gün elektrik kesintisi yaşadığını ortaya koyuyor
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