Venezuela'da Eğitim Uçağı Düştü: İki Asker Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Venezuela'nın Aragua eyaletinde eğitim uçuşu gerçekleştiren 'Enstrom 480' tipi uçağın düşmesi sonucu biri binbaşı iki asker hayatını kaybetti. Savunma Bakanı kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Venezuela'da eğitim uçuşu gerçekleştiren bir uçağın düşmesi sonucu iki asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, "Enstrom 480" tipi eğitim uçağı, Aragua eyaletine bağlı Girardot kasabasındaki kırsal alana düştü.

Kazada biri binbaşı 2 asker hayatını kaybetti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
