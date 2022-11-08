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Venezuela'da düşen uçaktaki 5 asker öldü

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Venezuela'da düşen uçaktaki 5 asker öldü

Venezuela'nın Amazonas eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti.

Venezuela'nın Amazonas eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, açıklamasında, ülkenin güneyindeki Puerto Ayacucho kentinde düşen C-2088 tipi uçakta bulunan ve Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlere (FANB) bağlı 5 subayın yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kaza bölgesinde şimdiye kadar 4 askerin cansız bedeninin bulunduğunu belirten Lopez, kayıp olan diğer askeri arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Twitter hesabındaki paylaşımında, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunarak, "Bolivarcı askeri havacılığımızın 5 cesur subayının kaybından ötürü üzüntülüyüm. Ailelerin acılarını paylaşıyor ve taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kazaya ilişkin çok boyutlu soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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