Venezuela'da Chavez'e yönelik başarısız darbe girişiminin 21. yılı anıldı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'e yönelik başarısız darbe girişiminin 21. yılında açık havada destekçilerine seslendi.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) öncülüğünde toplanan binlerce kişiye başkent Karakas'ta hitap eden Maduro, 21 yıl önce milyonlarca Venezuelalının darbeye karşı Chavez'i korumak için sokaklara döküldüğünü belirtti.

Maduro, "21 yıl önce 6-7 milyon Venezuelalı, komutan Chavez'e karşı yapılmak istenen uluslararası darbeyi bozguna uğratmak için eşi benzeri görülmemiş bir mucizeyi gerçekleştirdi. Halk, ordunun kendisiyle birlik olmasını ve tutsak edilen komutanımız Hugo Chavez'in sağ kurtarılmasını istedi." ifadesini kullandı.

Ülkede devam eden yolsuzluk soruşturmalarına değinen Maduro, "Büyük bir ahlak ve etik sorunumuz var. Ablukanın bizi etkilediği aşikardır ancak bizi yolsuzlukla yaralayanlar ve halkın servetini çalanlar da zarar veriyor. Adalet bu suçlulara karşı yumruğunu masaya vurmalıdır. Venezuela halkına yemin ederim ki, adalet, halktan çalanlara gerekeni yapacaktır." dedi.

Maduro, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin ise netleşen bir tarih olmadığını bildirdi.

ABD Beyaz Saray'a sözcüsüne tepki

ABD Beyaz Saray sözcüsünün muhalefetle diyalog kurulmaması halinde Venezuela'ya yeni yaptırımlar uygulanabileceği yönündeki sözlerine de tepki gösteren Maduro, "Dün ABD sözcüsü çıkıp Venezuela'yı tehdit etti, Venezuela haydut, yozlaşmış ve satılmış kişilerle (muhalefeti kast ederek) diyalog kurmazsa yaptırım uygulanacakmış. ABD hükümetinin tehditlerini kabul etmiyoruz, Venezuela'ya saygı duymalarını istiyoruz." diye konuştu.

Venezuela'yı 14 yıl yöneten Chavez, 5 Mart 2013'te 58 yaşındayken hayatını kaybetmişti.