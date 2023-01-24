Venezuela'da binlerce kişi ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımları protesto etti

Venezuela'da iktidar partisi destekçisi binlerce kişi, ülkeye uygulanan uluslararası ekonomik yaptırımlar nedeniyle gösteri düzenledi.

Devlet kanalı VTV'ye göre, ülkenin 23 eyaletinin 10'unda meydanlara inen binlerce kişi ekonomik ablukaya tepki gösterirken Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek sloganları attı.

Başkent Karakas'ta organize edilen yürüyüşe Devlet Başkanı Maduro ve hükümet üyeleri de destek verdi.

Ülkenin diğer kentlerinde de Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) mensubu valiler, belediye başkanları, milletvekilleri ve halk, ABD'den Venezuela'ya uygulanan yaptırımların kaldırılmasını talep etti.

Muhalefet partilerini eleştiren PSUV, Venezuela'ya ait yurt dışındaki fonlardan gelmesi gereken 3 milyar doların muhalifler yüzünden geciktiğini belirtti.

PSUV, "(Muhalefet ile müzakereler) şimdi, hükümetimizin pozisyonu çok nettir, fonlarda el konulan para ülkeye gelmediği müddetçe onlarla oturmamız için bir nedenimiz yok." ifadesine yer verdi.

Sosyal medya hesabından yürüyüşe ilişkin fotoğraf ve video paylaşan Maduro, tüm Venezuela halkına ulusal birlik çağrısında bulundu.

Maduro, "Venezuela'nın ekonomik ve sosyal bünyesine işkence eden cezai yaptırımlara karşı herkesi seferber olmaya davet ediyorum. Abluka ve zulüm yeter. Kaderimiz zaferdir. Venezuela'nın bilinçli ve yurtsever insanlarını bu büyük yürüyüş için kutluyorum. Vatan sevgisiyle sokaklarda sel gibi aktılar." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun yıllardır ekonomik ve siyasi ambargolara maruz kalan ülkede ekonomi, 7 yıllık küçülmenin ardından büyümüştü.