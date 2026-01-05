Haberler

Venezuela: ABD'nin Saldırıları Elektrik Şebekemize Zarar Verdi

Venezuela Elektrik Enerjisi Bakanı Jorge Marquez, ABD'nin askeri saldırılarının elektrik iletim tesislerine büyük zarar verdiğini açıkladı. Marquez, saldırı sonrası başkent Karakas'ın çevresindeki bölgelerin elektrik hizmetlerinden mahrum kaldığını belirtti.

KARAKAS, 5 Ocak (Xinhua) -- Venezuela Elektrik Enerjisi Bakanı Jorge Marquez, ABD'nin cumartesi günü erken saatlerde ülkeye düzenlediği askeri saldırılarda ülkenin elektrik şebekesinin büyük zarar gördüğünü söyledi.

Marquez pazar günü sosyal medya üzerinden başkent Karakas'ın çevresindeki elektrik iletim tesislerinde meydana gelen hasarı gösteren bir video paylaştı.

Marquez, "Maalesef bu kez bizim ülkemizin elektrik iletim sistemini hedef alan, ulusal elektrik sistemine düzenlenen bu terör saldırısını bir kez daha kınıyorum" dedi.

Elektrik tesisinin, Karakas'ın güneybatı ve güneydoğusundaki kilit önemdeki birçok bölgeye elektrik tedarikinde hayati bir rol oynadığını belirten Marquez, bu bölge sakinlerin temel elektrik hizmetlerinden mahrum kaldığını ifade etti.

Marquez, devlete ait Ulusal Elektrik Şirketi'nin çalışanlarının, başkent Karakas'ın saldırıdan etkilenen bölgelerine yeniden elektrik verebilmek için çaba gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
