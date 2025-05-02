Venezuela'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

Venezuela'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gösteri ve yürüyüş düzenlendi.

Başkent Karakas'taki Özgürlük Caddesi'nde gerçekleştirilen yürüyüşte binlerce kişi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarken, ABD tarafından sınır dışı edilip El Salvador'daki mega hapishaneye gönderilen 250 Venezuelalı göçmenin serbest bırakılmasını da talep etti.

Ellerinde döviz ve pankartlar taşıyan kalabalık gruplar, müzikler ve marşlar eşliğinde yürürken, ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı ekonomik yaptırımlara da tepki gösterdi.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) tarafından organize edilen yürüyüşe Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve bazı bakanlar da katılarak destek verdi.

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından konuşma yapan Maduro, işçi sınıfının mücadelesine dikkati çekerek, devrimci hükümetin kazanılmış hakları korumaya devam edeceğini söyledi.

Maduro, "Venezuelalılar, 21. yüzyıl Bolivarcı sosyalizminin inşasına vatanseverlik, birlik, dürüstlük ve çalışkanlıkla bağlıdır. Kendini saygın kılmayan kişi değersizdir. Özgür bir kadın ya da erkek olarak, onuruyla dimdik duran herkes, hem halkın hem de Tanrı'nın saygısını kazanır ve her mücadelede zafere ulaşma hakkına sahip olur." ifadelerini kullandı.