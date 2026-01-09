Haberler

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez: ABD Saldırganlığını Kınayan Çin'e Müteşekkiriz

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırgan tutumunu kınayan Çin'e teşekkür etti ve uluslararası hukukun ihlalleri konusunda Çin'in duruşunu vurguladı.

KARAKAS, 9 Ocak (Xinhua) -- Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırgan tutumunu ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin rehin alınmasını kınayan Çin'e müteşekkir olduklarını söyledi.

Rodriguez perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gün içinde Venezuela'daki Çin Büyükelçisi Lan Hu ile bir araya geldiğini belirterek, Çin'in uluslararası hukukun ve Venezuela'nın egemenliğinin ağır ihlallerine karşı sergilediği kararlı duruşa büyük önem verdiklerini ifade etti.

Trump yönetiminin Maduro'ya yönelik baskını, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Çok sayıda ülke, egemen bir devlete karşı ABD'nin açık güç kullanımını ve bir devlet başkanını hedef alan bu eylemi sert biçimde kınayan açıklamalar yayımladı. Söz konusu girişimin uluslararası hukuku ihlal ettiği yönünde yaygın bir kanaat bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
