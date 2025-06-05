Venezuela Büyükelçisi Gutierrez, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Venezuela Büyükelçisi Gutierrez, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin yakınlığına dikkati çekerek, "Dış ticaret hacmimizi kısa vadede 3, orta vadede de 5 milyar dolar düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin yakınlığına dikkati çekerek, "Dış ticaret hacmimizi kısa vadede 3, orta vadede de 5 milyar dolar düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, Baran'ı ziyaret etti.

Baran, ziyaretteki konuşmasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin 75 yılı geride bıraktığını ifade etti.

Türkiye ile Venezuela arasında, 2024 yılı sonu itibarıyla 306 milyon doları ihracat, 357 milyon doları ithalat olmak üzere yaklaşık 700 milyon dolar düzeyinde dış ticaret hacminin bulunduğunu kaydeden Baran, "Bu rakam, ilişkilerimizdeki yakınlığı yansıtmaktan çok uzak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedef doğrultusunda, dış ticaret hacmimizi kısa vadede üç, orta vadede de 5 milyar dolar düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Gutierrez de Venezuela'nın dünyanın en büyük petrol, en büyük üçüncü gaz ve yine en büyük üçüncü altın rezervine sahip olduğunu bildirerek, Türkiye gibi dost ülkelerin ülkelerine yatırım yapmalarını istedi.

Gutierrez, 16-17 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek "Made in Venezuela" ticaret fuarına ilişkin Venezuela Dışişleri Bakanı Coromoto Godoy Calderon'un davetini de Baran'a iletti.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Güncel
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