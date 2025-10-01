Venezuela Büyükelçisi: 'Diplomasi ve barış ilk seçeneklerimiz'

Haber: Narin DİRİ

(ANKARA) – Karayipler'de ABD'nin askeri faaliyetleri artarken, Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, Karakas'ın savaşa girme niyetinde olmadığını, "ilk seçeneklerinin diplomasi ve barış" olduğunu söyledi. Büyükelçi ABD'nin narko-terör suçlamalarına değinerek, BM'nin Venezuela'yı yasa dışı ekimlerden arınmış bir ülke olarak tanıdığını hatırlattı.

Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, son haftalarda bir ABD destroyerinin Venezuela'ya ait bir ton balığı teknesini alıkoymasının ve Karayipler'de başka teknelere saldırılar düzenlenmesinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirtti. Büyükelçi, "Bu eylemler uluslararası hukukla bağdaşmıyor ve yargı yetkimizi ihlal ettiği ölçüde kırmızı çizgileri aşıyor... Venezuela ne savaşı ister ne de teşvik eder; tamamen savunma odaklı bir tutum izlemektedir" dedi.

UNODC: Venezuela yasa dışı ekimlerden arınmış

ABD'nin narko-terör eylemleri ile itham ettiği Venezuela'nın uyuşturucuyla mücadele konusundaki çalışmaları hakkında ANKA'nın sorularını yanıtlayan Büyükelçi, Venezuela'nın bu yıl rekor seviyede uyuşturucuya el koyduğunu ve BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) ülkeyi yasa dışı ekimlerden arınmış olarak tanıdığını vurguladı.

Molina Gotierrez, "Uyuşturucuyla mücadele, yakalanan miktar, adli iş birliği, mali istihbarat gibi doğrulanabilir sonuçlarla ölçülür, etiketlerle değil" dedi ve Venezuela'nın 2025'te 60 tondan fazla uyuşturucuya el konulduğunu belirtti.

BM'ye tarafsızlık çağrısı

Venezeulalı diplomat, Karayipler'de gerilimin düşürülmesi için "net angajman kuralları, birimler arası acil iletişim ve diplomatik kanalların yeniden işletilmesi" gerektiğini söyledi. Venezuela'nın BM ve uluslararası toplumdan beklentisinin "tarafsızlık, hukuka bağlılık ve deniz güvenliği ile sınıraşırı suçlarla mücadelede iş birliği araçlarına destek olduğunu" vurguladı.

Filistin ile dayanışma

Venezuela'da Filistin'e verilen desteğin Washington'un Karakas'a yönelik baskısını artırmasında rol oynayıp oynamadığına ilişkin düşüncesinin sorulması üzerine Büyükelçi, ülkesinin Filistin konusunda ilkesel bir politika izlediğini belirtti.

Molina, "Venezuela'nın tutarlı politikası yaşamın savunulması, uluslararası insancıl hukuk ve ilgili BM kararlarıdır" dedi. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolás Maduro'nun daha önce "Filistin halkına yönelik soykırımı" kınadığını hatırlatan Büyükelçi, insani yardım erişiminin sağlanması ve şiddetin durmasını istediklerini belirtti.

" Birçok kez Türk hükümetinin ve halkının dayanışmasını aldık"

Türkiye ile dayanışma bağlamında ise Molina, "Hem Türkiye hem de halkı uluslararası iş birliğine, barışa ve ulusların egemenliğine güçlü bir bağlılık göstermektedir; bu ilkelerle tamamen hemfikiriz. Venezuela ve Türkiye, barış ve sürdürülebilir kalkınmadan yana sorumlu aktörler olarak hareket etmektedir. Birçok kez Türk hükümetinin ve halkının dayanışmasını aldık ve her zaman derin minnettarlığımızı ifade ediyoruz" diye konuştu.

La Orchila tatbikatları

Büyükelçi, ABD'nin Venezuela'nın gerilimi tırmandırdığı iddialarını reddederek, La Orchila adasında yapılan "Caribe Soberano 200" (Egemen Karayipler 200) isimli tatbikatlarının sınırlı kapsamda ve savunma amaçlı olduğunu söyledi. Tatbikatların "sular ve hava sahası üzerinde kontrolü pekiştirmek amacıyla yapıldığını" belirten Molina, kapıların diyaloğa kapatılmadığını da ekledi.

Geçen ay Venezuela, ABD'nin yoğunlaşan deniz faaliyetleri sürerken La Orchila'da üç günlük tatbikat düzenlemişti. "Egemen Karayipler" adı verilen tatbikatlara insansız hava araçları, elektronik harp sistemleri, 12 gemi, 22 uçak ve deniz milisleri katılmıştı. Tatbikatlar, ABD'nin iki Venezula teknesini hedef alıp en az 14 kişinin ölümüne neden olduğu ve BM uzmanlarının "yargısız infaz" olarak kınadığı saldırılarının ardından yapıldı.

"Gerekirse kendimizi savunmaya hazırız" diyen Büyükelçi Molina, "Ama bizim ilk seçeneğimiz diplomasi ve barıştır. Bugüne kadar yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz budur" ifadelerini kullandı.