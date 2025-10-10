Venezuela BM'ye Acil Toplantı Çağrısı Yaptı

Venezuela, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğini gerekçe göstererek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini "acil" toplantıya çağıran bir mektup gönderdi.

Ulusal basında yer alan habere göre, Venezuela, BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Samuel Moncada aracılığıyla söz konusu mektubu BM Güvenlik Konseyine iletti.

Mektupta, Beyaz Saray'ın Venezuela'da "rejim değişikliği" hedeflediği iddia edilerek, bu nedenle BM Güvenlik Konseyinin acil toplanmasının talep edildiği vurgulandı.

ABD'nin Karayipler bölgesinde "eşi benzeri görülmemiş" bir askeri yığınak yaptığı dikkati çekilen mektupta, ABD güçlerinin Venezuela kıyılarına sadece birkaç mil uzaklıkta olduğuna işaret edildi.

Mektupta, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela'ya yönelik tek taraflı olarak 1000'den fazla yaptırım uyguladığı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması için hiçbir kanıt sunulmadan ödül koyduğu hatırlatıldı.

ABD'nin "uyuşturucuyla mücadele" bahanesiyle Venezuela'nın doğal kaynaklarını ele geçirmeye çalıştığı öne sürülen mektupta, bu politikanın temelsiz suçlamalarla desteklendiği ifade edildi.

Mektupta, ABD'nin askeri hamlelerinin Latin Amerika'yı nükleer silahlardan arındıran Tlatelolco Antlaşması'nı ihlal ettiği ve Latin Amerika ile Karayipler'in Barış Bölgesi ilanına "açık bir hakaret" oluşturduğu savunuldu.

Karayip Denizi'nde balıkçı teknelerine saldırılar düzenlendiği kaydedilen mektupta, Venezuela hava sahasının da önceden haber verilmeden ihlal edildiği öne sürüldü.