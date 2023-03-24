Venezuela Başkan Yardımcısı: ABD'nin Uyguladığı Abluka İnsanlığa Karşı Suç

CARACAS, 23 Mart (Xinhua) -- Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı ablukanın "insanlığa karşı bir suç oluşturduğunu" ve Venezuela'nın tüm ekonomik sektörlerinin üretken kapasitesini baltaladığını söyledi.

CARACAS, 23 Mart (Xinhua) -- Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı ablukanın "insanlığa karşı bir suç oluşturduğunu" ve Venezuela'nın tüm ekonomik sektörlerinin üretken kapasitesini baltaladığını söyledi.

Rodriguez Perşembe günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD yaptırımlarının bir sonucu olarak Venezuela'nın döviz gelirlerinin 2014 ile 2020 yılları arasında yüzde 99 oranında azaldığını ve Venezuela'nın GSYİH'sinin 2014 ile 2021 arasında yaklaşık yüzde 75 oranında daraldığını belirtti.

Rodriguez, buna ek olarak devlete ait petrol şirketi Petroleos de Venezuela S.A.'nın, 230 milyar ABD dolarından fazla kayıp gördüğünü ve bunun "endüstrinin üretim kapasitesini ciddi şekilde etkilediğini" dile getirdi.

Rodriguez, bununla birlikte hükümetinin "bu hukuksuz ablukaya" ciddiyet ve kuvvetle karşı koymaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

ABD'nin Güney Amerika ülkesine yönelik yaptırımları, 2017 yılında dönemin Başkanı Donald Trump yönetimi altında sıkılaştırılmıştı.