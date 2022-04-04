Venezuela Amerika'nın Petrol İhtiyacını Karşılayabilir mi? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Venezuela Amerika'nın Petrol İhtiyacını Karşılayabilir mi?

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltma noktasında önemi artan ülkelerden biri petrol zengini Venezuela. Venezuela yeraltında yaklaşık 300 milyar varil petrol rezervine sahip olsa da dünya petrol üretiminde ilk 20 listesine bile giremiyor.

Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltma noktasında önemi artan ülkelerden biri petrol zengini Venezuela. Venezuela yeraltında yaklaşık 300 milyar varil petrol rezervine sahip olsa da dünya petrol üretiminde ilk 20 listesine bile giremiyor. VOA Türkçe Caracas'ta konunun uzmanlarıyla konuştu

DailyMotion.com / Güncel

Venezuela, Petrol, Enerji, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title