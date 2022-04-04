Venezuela Amerika'nın Petrol İhtiyacını Karşılayabilir mi?

Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltma noktasında önemi artan ülkelerden biri petrol zengini Venezuela. Venezuela yeraltında yaklaşık 300 milyar varil petrol rezervine sahip olsa da dünya petrol üretiminde ilk 20 listesine bile giremiyor. VOA Türkçe Caracas'ta konunun uzmanlarıyla konuştu

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