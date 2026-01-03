ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı… Venezuela, Bmgk'yı "Acil Toplantıya" Çağırdı

(ANKARA) - Venezuela, ABD'yi başkent Karakas ve stratejik bölgelere yönelik "acımasız hava saldırıları ve özel kuvvet operasyonları" düzenlemekle suçlayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) acil toplantı talep etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, yaptığı açıklamada ABD'nin eylemlerini sert bir dille kınayarak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi başvurusunu doğruladı. Gil, "ABD hükümetinin vatanımıza yönelik suç teşkil eden saldırısı karşısında, uluslararası hukuku uygulamakla sorumlu olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden acil bir toplantı talep ettik. Hiçbir korkak saldırı, zafer kazanacak olan bu halkın gücünü yenemez" dedi.

Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada tarafından Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Somali Büyükelçisi Abukar Dahir Osman'a sunulan belgede, saldırıların kapsamına dair iddialar yer aldı. Moncada, mektupta "3 Ocak 2026 sabahı ABD askeri güçleri haksız ve tek taraflı olarak bir dizi saldırı gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullanarak, Amerikan özel kuvvetlerinin helikopter ve uçaklarla ülke topraklarına sızdığını, Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerindeki sivil ve askeri hedeflerin bombalandığını bildirdi.

Venezuela temsilcisi, saldırıların BM Şartı'nın 2. maddesini açıkça ihlal ettiğini savundu. Washington yönetiminin eylemlerini, ülkenin zengin petrol rezervlerini ele geçirmeyi ve "kukla bir hükümet kurmayı amaçlayan sömürgeci bir savaş" olarak nitelendiren Moncada, "dört aydan uzun süre önce bir 'polis fantezisi' olarak başlayan şey, şimdi gerçek yüzünü göstermektedir" ifadelerine yer verdi.

Mektupta ayrıca, " Venezuela'nın saldırılar karşısında BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğu" vurgulandı. Karakas yönetimi, bu durumu 1902 yılında Avrupalı güçlerin Venezuela kıyılarına yaptığı ablukadan bu yana görülen en ciddi dış saldırı olarak tanımladı.

Konseyden acil kınama talebinde bulunuldu

Venezuela heyeti, başvuruda "ABD saldırılarını görüşmek üzere acil bir oturum düzenlenmesi" çağrısında bulundu. Karakas yönetimi ayrıca, Washington'ın eylemlerinin resmen kınanmasını, askeri operasyonların derhal durdurulmasını ve ABD hükümetinin "saldırı suçlarından sorumlu tutulmasını sağlayacak gerekli tedbirlerin hayata geçirilmesini" talep etti.

Konuyla ilgili Washington'dan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ABD basınında "BMGK üyelerinin acil istişarelere başladığı" iddia edildi.