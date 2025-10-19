Venezuela, ABD Tehditlerine Karşı Askeri Tatbikat Başlattı

KARAKAS, 19 Ekim (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin askeri tehditleri karşısında ulusal savunmayı güçlendirmek amacıyla "Bağımsızlık 200 Operasyonu" kapsamında "Venezuela Düzlüğünün Büyük Koridoru" kod adlı askeri tatbikatların cumartesi günü başlatıldığını duyurdu.

Ülkenin orta kesimindeki Barinas, Portuguesa, Cojedes ve Guarico eyaletlerini kapsayan tatbikatlar, ülkenin olası dış saldırılara karşı hazırlık düzeyini artırmayı amaçlayan ülke genelindeki seferberliğin bir parçası.

Maduro sosyal medyadaki paylaşımında, "Ülke genelindeki tüm entegre savunma bölgeleri şu anda aktif ve faaliyete geçmiş durumda. Hepsi 27 temel savunma görevi için hazır" dedi.

Sivil, polis ve askeri sektörler arasındaki koordinasyona işaret eden Maduro, bunu ulusal egemenliği ve iç istikrarı korumak için mükemmel ve organize bir birleşme olarak nitelendirdi.

Maduro, Venezuela sularına yakın Karayipler'de ABD'nin askeri güçlerini artırmasına atıfta bulunarak, "Barış yolunda kazanmaya devam etmek istiyoruz" dedi.

Devlet Başkanı, tatbikatların geniş sivil katılım ve bölgesel koordinasyon ile ulusal savunma güçleri arasında optimum hazırlık düzeyine ulaşmak için tasarlandığını ifade etti.