Venezuela, ABD'nin Maduro İçin Açıkladığı Ödül Miktarını 'Acınası' Buldu

Venezuela, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması için ödül miktarını 50 milyon dolara çıkaran ABD hükümetinin kararını "acınası" olarak nitelendirdi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin Maduro'nun yakalanmasına yönelik açıklamalarını "acınası" ve "kaba bir siyasi propaganda operasyonu" olarak değerlendirdi.

ABD'yi aşırı sağın oyunlarına gelmekle suçlayan Gil, Venezuela'nın onurunun "satılık" olmadığını vurgulayarak ABD'nin, dikkatleri başka yöne çekmek amacıyla bir "gösteri" peşinde olduğunu savundu.

ABD hükümeti, Maduro'nun yakalanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Maduro'nun yakalanması için konulan ödülle ilgili bilgilerin güncellendiği bildirilmişti.

ABD'nin Maduro'yu 2024 seçimlerinin galibi olarak tanımadığı ve kendisini Venezuela Devlet Başkanı olarak kabul etmediği aktarılan açıklamada, devlet memurları ve çalışanlarının bu ödülden muaf olduğu kaydedilmişti.