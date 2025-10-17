Venezuela, ABD'nin Kıyı Açıklarındaki Saldırılarını BM'ye Taşıdı

(ANKARA ) - Venezuela, kıyısındaki Karayip açıklarında gerçekleşen ABD saldırılarının yasadışı olduğunun kabul edilmesi ve Venezuela'nın egemenliğini destekleyen bir açıklama yayımlaması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurdu.

Önceki gün BMGK'ya gönderilen mektupta, Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, Washington'ı "uluslararası sularda seyir halindeki sivil gemilere" düzenlenen saldırılarda en az 27 kişiyi öldürmekle suçladı.

Moncada, Konsey'den bu saldırıları "yasadışı niteliklerini belirlemek üzere soruşturmasını" ve "Venezuela dahil devletlerin egemenliği, siyasi bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne koşulsuz saygı ilkesini yeniden teyit eden bir açıklama" yayımlamasını talep etti.

Ancak Güvenlik Konseyi, ABD'nin veto hakkı nedeniyle bu konuda toplantı düzenlemek dışında herhangi bir adım atamayacak. Konsey, geçen hafta ilk kez Venezuela, Rusya ve Çin'in talebiyle bu gerilim hakkında toplandı. O toplantıda ABD, eylemlerini BM Şartı'nın 51'inci Maddesi'ne dayandırarak savundu. Bu madde, üye devletlerin silahlı saldırılara karşı öz savunma kapsamında gerçekleştirdikleri eylemleri derhal Konsey'e bildirmelerini öngörüyor.

Maduro'dan Trump'ın CIA hamlesine yanıt

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) Venezuela'da gizli operasyonlar yürütme yetkisi verdiğini kabul etmesinin ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Trump'ın CIA'ya Venezuela'ya karşı operasyon izni vermesini kınadı.

Maduro, CIA'in uzun süredir dünyanın dört bir yanında darbelerle ilişkilendirildiğini belirtti. "Ancak hiçbir hükümetin daha önce CIA'ye açıkça ülkeleri öldürme, devirmek ve yok etme emri verdiğini söylemediğini" ifade eden Maduro Trump'ın CIA kararını açık etmesinin sıradışılığına dikkati çekti. Venezuela Devlet Başkanı, ABD'nin Venezuela'ya karşı yürüttüğü politikayı "açık müdahalecilik" olarak niteleyerek, bu açıklamayı "benzeri görülmemiş, açık bir rejim değişikliği politikası" olarak tanımladı.

Maduro, CIA'nin Venezuela'nın barışını hedef alan operasyonlar yürütmesi için yetkilendirildiğini söyleyerek, "Ama halkımız bilinçli, birlik içinde ve farkında. Venezuela'nın barışına ve istikrarına yönelik bu açık komployu bir kez daha boşa çıkaracak güce sahip" dedi.

Maduro, CIA'nın geçmişte 1954 yılında Guatemala'da Juan Jacobo Árbenz'in, 1965'te Dominik Cumhuriyeti'nde Juan Emilio Bosch Gaviño'nun, 1964'te Brezilya'da João Goulart'ın, 1973'te Şili'de Salvador Allende'in ve 1953'te İran'da Muhammed Musaddık'ın devrilmesinde rol oynadığını ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, son haftalarda Güney Karayipler'de askeri yığınak emri vermesinin ardından ABD kuvvetleri "uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı" olarak tanımladığı en az beş gemiye saldırı düzenledi, ancak bu saldırıların "uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı" kişileri hedef aldığına dair kanıt sunmadı. Venezuelalı yetkililer ise, kanıt sunulsa dahi uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan kişilerin ölümle cezalandırılamayacağını vurgulayarak, bu tür infazların uluslararası hukuk ve Venezuela anayasasıyla bağdaşmadığını ifade ediyor.