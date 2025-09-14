Venezuela, ABD Donanması'nın Balıkçı Gemisini Durdurmasını Protesto Etti

KARAKAS, 14 Eylül (Xinhua) -- Venezuela, bir ABD donanma destroyerinin cuma günü, Venezuela'nın münhasır ekonomik bölgesinde normal avcılık faaliyetleri yürüten bir Venezuela balıkçı gemisini yasa dışı şekilde durdurduğunu bildirdi.

Venezuela hükümeti cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'ye ait USS Jason Dunham (DDG-109) destroyerinin cuma günü La Blanquilla Adası'nın yaklaşık 48 deniz mili kuzeydoğusunda, dokuz balıkçıdan oluşan mürettebata sahip Carmen Rosa adlı balıkçı gemisine yaklaştığını kaydetti.

Telegram üzerinden yapılan açıklamada Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD destroyerinin 18 silahlı personelini gemiye çıkararak balıkçı teknesini sekiz saat boyunca işgal ettiğini, bu süre zarfında geminin iletişimini engellediğini ve normal faaliyetlerini aksattığını belirtti.

Açıklamada, ABD ordusunun söz konusu hamlesi "Karayipler'de savaşın tırmandırılmasını meşrulaştırmayı ve rejim değişikliğini teşvik etmeyi amaçlayan, askeri araçların yasadışı kullanımına dayalı bir provokasyon" olarak nitelendirildi.

Venezuela hükümeti, Washington'dan "Karayipler'in güvenliğini ve barışını riske atan bu eylemleri derhal durdurmasını" talep etti. Dışişleri Bakanı Gil cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında, Venezuela'nın barışa ve ulusal egemenliğini savunmaya bağlılığını bir kez daha vurguladı.