Venezuela'dan ABD'ye Tepki: Petrol Tankerine Müdahale Uluslararası Hukukun İhlali

Venezuela hükümeti, ABD'nin uluslararası sularda Venezuela petrolü taşıyan bir tankeri zorla alıkoyduğunu belirterek, bu eylemi uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi. Olayın ardından mürettebatın akıbetinin bilinmediği ifade edildi.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin bu eyleminin Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesi ile deniz güvenliğine ilişkin uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirtti. Rodríguez, müdahalenin "ABD'nin Venezuela'ya yönelik çok boyutlu baskı ve ekonomik kuşatma politikasının bir parçası" olduğunu ifade etti.

Karakas yönetimi, olayın 1988 tarihli "Deniz Seyrüsefer Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi Sözleşmesi" kapsamında da suç teşkil ettiğini aktarırken, konunun uluslararası platformlara taşınacağını duyurdu. Açıklamada, "Bu eylemler cezasız kalmayacak" denildi.

ABD cephesinde ise İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, operasyonun yaptırım altındaki petrol ticaretine karşı yürütüldüğünü savundu ve müdahalenin "Güney Kalkanı Operasyonu" kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump bu hafta Venezuela bağlantılı petrol tankerlerine yönelik abluka kararı almıştı. ABD'li yetkililer, söz konusu faaliyetlerin yasa dışı uyuşturucu ağlarıyla mücadele amacı taşıdığını öne sürüyor.

