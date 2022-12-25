Venezuela 3 yıl sonra Brezilya'ya büyükelçi atayacak Güncel Haberler Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Brezilya ile 2019'da bozulan ilişkilerin yeniden normalleştirilmesi amacıyla bu ülkeye büyükelçi atamaya karar verdi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Brezilya ile 2019'da bozulan ilişkilerin yeniden normalleştirilmesi amacıyla bu ülkeye büyükelçi atamaya karar verdi. Venezuela basınındaki haberlere göre, Maduro, Manuel Vicente Vadell'in Venezuela'nın yeni Brazilya Büyükelçisi olarak atandığını duyurdu. Brezilya'nın yeni Dışişleri Bakanı olması beklenen Mauro Vieria da açıklamasında, ülkesinin 1 Ocak'tan itibaren Venezuela ile ilişkileri normalleştirileceğini belirtti. Brezilya'da devlet başkanlığı seçimini kazanan Luiz Inacio Lula da Silva'nın 1 Ocak 2023'te görevi devralmasının ardından Venezuela ile diplomatik ilişkileri tekrardan onarması bekleniyor. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido'yu 2019'da Venezuela'nın meşru lideri olarak tanımasından sonra bozulmuştu. Büyükelçi Vadell, Brezilya'da en son Sao Paulo Başkonsolosu olarak görev yapmıştı. Güncel Kaynak: AA / Sinan Doğan Nicolas Maduro Venezuela Brezilya Güncel Haberler

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