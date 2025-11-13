Venezuela, 200 Bağımsızlık Planı İle Askeri Tatbikata Devam Ediyor

KARAKAS, 13 Kasım (Xinhua) -- Venezuela Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri, "200 Bağımsızlık Planı" kod adlı geniş çaplı askeri tatbikata ikinci günde devam etti.

Devlete ait Venezuela Televizyonu'nun bildirdiğine göre ulusal kapsamlı savunma komutanlığının da devreye alındığı tatbikatlarda, askerler çarşamba sabahından itibaren çeşitli eyaletlerde askeri ve sivil yetkililerin ortak komutası altında konuşlandırıldı.

Barina eyaleti bölge komutanı Pablo Lizano, tatbikatın amacının "dış tehditlere karşı ulusal hazırlığın en üst seviyesine ulaşmak" olduğunu belirtirken, merkezdeki Guarico eyaletinde görev yapan komutan Anderson Rendon ise tatbikatları kapsamlı savunma kapasitelerini göstermek amacıyla yaptıklarını ifade etti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino salı günü başlayan tatbikatlara 200.000'den fazla askerin katıldığını söyledi.

Venezuela hükümeti, son iki ayda Karayipler bölgesinde artan ABD askeri varlığına karşılık olarak bir dizi ortak sivil-askeri hazırlık tatbikatı düzenledi.