Haberler

Venezuela, 200 Bağımsızlık Planı İle Askeri Tatbikata Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri, '200 Bağımsızlık Planı' adı altında geniş çaplı bir askeri tatbikata 200.000'den fazla askerle devam ediyor. Tatbikat, dış tehditlere karşı ulusal hazırlığın artırılması amacıyla gerçekleştiriliyor.

KARAKAS, 13 Kasım (Xinhua) -- Venezuela Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri, "200 Bağımsızlık Planı" kod adlı geniş çaplı askeri tatbikata ikinci günde devam etti.

Devlete ait Venezuela Televizyonu'nun bildirdiğine göre ulusal kapsamlı savunma komutanlığının da devreye alındığı tatbikatlarda, askerler çarşamba sabahından itibaren çeşitli eyaletlerde askeri ve sivil yetkililerin ortak komutası altında konuşlandırıldı.

Barina eyaleti bölge komutanı Pablo Lizano, tatbikatın amacının "dış tehditlere karşı ulusal hazırlığın en üst seviyesine ulaşmak" olduğunu belirtirken, merkezdeki Guarico eyaletinde görev yapan komutan Anderson Rendon ise tatbikatları kapsamlı savunma kapasitelerini göstermek amacıyla yaptıklarını ifade etti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino salı günü başlayan tatbikatlara 200.000'den fazla askerin katıldığını söyledi.

Venezuela hükümeti, son iki ayda Karayipler bölgesinde artan ABD askeri varlığına karşılık olarak bir dizi ortak sivil-askeri hazırlık tatbikatı düzenledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Gürcistan'da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı

Son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Ne yaptın sen Neymar? Tek hareketiyle koca ülkeyi karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.