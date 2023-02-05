Üye Girişi
Haberi Paylaş

Venedik Karnavalı Başladı

Güncel Haberler

Venedik Karnavalı Başladı

VENEDİK, 5 Şubat (Xinhua) -- İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen Venedik Karnavalı'nda poz veren katılımcılar, 4 Şubat 2023. İtalya'nın lagün kentinde Cumartesi günü başlayan Venedik Karnavalı 2023, 21 Şubat'a kadar devam edecek.

VENEDİK, 5 Şubat (Xinhua) -- İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen Venedik Karnavalı'nda poz veren katılımcılar, 4 Şubat 2023.

İtalya'nın lagün kentinde Cumartesi günü başlayan Venedik Karnavalı 2023, 21 Şubat'a kadar devam edecek. (Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Venedik İtalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title