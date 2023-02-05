Venedik Karnavalı Başladı
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VENEDİK, 5 Şubat (Xinhua) -- İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen Venedik Karnavalı'nda poz veren katılımcılar, 4 Şubat 2023. İtalya'nın lagün kentinde Cumartesi günü başlayan Venedik Karnavalı 2023, 21 Şubat'a kadar devam edecek.
VENEDİK, 5 Şubat (Xinhua) -- İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen Venedik Karnavalı'nda poz veren katılımcılar, 4 Şubat 2023.
İtalya'nın lagün kentinde Cumartesi günü başlayan Venedik Karnavalı 2023, 21 Şubat'a kadar devam edecek. (Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel