Venedik Karnavalı Başladı Güncel Haberler VENEDİK, 5 Şubat (Xinhua) -- İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen Venedik Karnavalı'nda poz veren katılımcılar, 4 Şubat 2023. İtalya'nın lagün kentinde Cumartesi günü başlayan Venedik Karnavalı 2023, 21 Şubat'a kadar devam edecek. VENEDİK, 5 Şubat (Xinhua) -- İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen Venedik Karnavalı'nda poz veren katılımcılar, 4 Şubat 2023. İtalya'nın lagün kentinde Cumartesi günü başlayan Venedik Karnavalı 2023, 21 Şubat'a kadar devam edecek. (Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Venedik İtalya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Venedik Karnavalı Başladı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.