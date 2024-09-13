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Öğrenci Velisi, Sınıf Tekrarı Yapan Çocuğunun Müdürüne Tabanca Kılıçla Saldırdı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, oğlu sınıf tekrarı yapan bir öğrenci velisi Sait T., okul müdürü Mustafa Örnek'e tabanca ile saldırmaya çalıştı. Müdür, tabancanın tutukluk yapması sayesinde yara almadan olayı atlattı. Sait T. daha sonra havaya ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerası kayıtları, olayı kaydetti.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde oğlu sınıf tekrarı yapan öğrenci velisi Sait T., okul dışına çağırdığı müdür Mustafa Örnek'e, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye çalıştı. Tabancanın tutukluk yapması nedeniyle şans eseri okul müdürü olayı yara almadan atlatırken, olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Eylül Salı günü saat 17.05 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 6'ncı sınıfa giden çocuğu A.T.'nin sınıf tekrarı yapmasına kızan Sait T., okul müdürü Mustafa Örnek'i önce telefonla tehdit etti, ardından aracıyla okulun önüne geldi. Okul müdürüne hakaret ederek bahçeye çağıran Sait T., belinden çıkardığı tabancayı Örnek'e doğrulttu. Hedef gözeterek tetiğe basan Sait T.'nin silahı tutukluk yaptı. Ardından tekrardan tetiğe basan Sait T.'nin tabancası yine tutukluk yaptı. Bu sırada olay yerinden kaçan okul müdürü şans eseri, olayı yara almadan atlattı.

HAVAYA ATEŞ ETTİ

Öte yandan, geldiği otomobile binen Sait T., bir süre okulun önünde durduktan sonra tutukluk yapan silahıyla bu kez havaya ateş açtı ve daha sonra olay yerinden kaçtı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, olay anları ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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