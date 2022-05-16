Veliler Maraton Heyecanı Yaşarken, Minikler Gönüllerince Eğlendi - Haberler

MANİSA (Bültenler) - Ailelerinin maratona katılması nedeniyle Atatürk Kent Parkı'nda, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri sorumluları ve öğretmenleri, çocuklarla yüz boyama etkinliği, tiyatral gösteriler ve oyunlar gerçekleştirerek, onların da hoşça vakit geçirmesini sağladılar.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri öğrencilerinin velileri, Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'nun heyecanına ortak oldu. Maraton süresince Atatürk Kent Parkı'nda ailelerini bekleyen öğrenciler ise, merkez sorumluları ve öğretmenleri eşliğinde unutulmaz bir gün yaşadı. Yüz boyama etkinliği, tiyatro gösterisi ve çocuk oyunları ile doyasıya eğlenen minikler, kendilerini yalnız bırakmayan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri sorumluları ve öğretmenlerine teşekkür ettiler.

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