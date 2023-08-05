VELİEFENDİ Hipodromu çevresindeki yangınların kundaklama sonucu çıktığı belirlendi
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Polis, güvenlik kamerasından yola çıkarak S.D.'yi gözaltına aldı. S.D.'nin seyis olarak çalışmaktayken 1 yıl önce işten çıkarıldığı belirtildi. Şüpheli S.D.'nin saat 08.15 sıralarında olay yeri olan hipodrom yakınlarındaki Bakırköy Yeni Mahalle Çırpıcı Deresi Marmaray Köprü altında yakalandığı kaydedildi.
VELİEFENDİ Hipodromu çevresindeki yangınların kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Polis, güvenlik kamerasından yola çıkarak S.D.'yi gözaltına aldı. S.D.'nin seyis olarak çalışmaktayken 1 yıl önce işten çıkarıldı belirtildi.
Şüpheli S.D.'nin saat 08.15 sıralarında olay yeri olan hipodrom yakınlarındaki Bakırköy Yeni Mahalle Çırpıcı Deresi Marmaray Köprü altında yakalandığı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel