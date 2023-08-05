Veliefendi Hipodromu Çevresindeki Yangınlar Kundaklama Sonucu Çıktı

VELİEFENDİ Hipodromu çevresindeki yangınların kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Polis, güvenlik kamerasından yola çıkarak S.D.'yi gözaltına aldı. S.D.'nin seyis olarak çalışmaktayken 1 yıl önce işten çıkarıldı belirtildi.

Şüpheli S.D.'nin saat 08.15 sıralarında olay yeri olan hipodrom yakınlarındaki Bakırköy Yeni Mahalle Çırpıcı Deresi Marmaray Köprü altında yakalandığı kaydedildi.

ŞÜPHELİYİ ELBİSELERİ ELE VERDİ

DERENİN İÇİNDE YAKALANDI

Şüphelinin daha önce seyis olarak çalışmakta iken 1 yıl önce işten çıkarıldığını tespit eden polis, S.D.'nin suç kayıtlarını inceledi. S.D.'nin asayiş suçlarından kaydı olduğunu gören polis, herhangi bir terör bağlantısına rastlamadı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, S.D.'nin Bakırköy ilçesi Yeni Mahalle Çırpıcı Deresi civarında olduğu tespit edildi. Bölgede arama yapan ekipler, şüpheliyi Marmaray Köprü altında derenin içinde yakaladı. Gözaltına alınan S.D.'nin işlemleri devam ediyor.