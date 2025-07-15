Velid Canbolat'tan Suriye'de Barış Çağrısı

Lübnanlı Dürzi lider ve İlerici Sosyalist Parti'nin eski başkanı Velid Canbolat, Suriye'de ateşkesin ve barışın sağlanabilmesi için Suriye devleti himayesinde siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Canbolat, Suriye'de Dürzilerin yaşadığı Cebel el-Arab sakinlerinin, aşiretlerle uzlaşı sürecine girmesi gerektiğini belirterek, bu tür bazı sorunların her zaman yaşandığını ancak bu sorunların Dürziler ve aşiretler arasındaki geleneksel barış uzlaşıları yoluyla çözülebildiğini ifade etti.

Canbolat, Suriye'de ateşkesin ve barışın sağlanabilmesi için, Suriye devleti himayesinde siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Lübnanlı Dürzi lider, "bölgede sürekli yapılan kışkırtmalar yerine açık ve samimi bir diyaloğa girilmesi gerektiğine" dikkati çekti.

Canbolat, şu ifadeleri kullandı:

"Süveyda'nın çıkarı için, devletin himayesinde barışçıl ve siyasi bir çözüme ulaşmak gerekiyor ki hayat normale dönsün ve bu kanlı sayfa kapatılsın."

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Süveyda olayları

Süveyda'da iki gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda asker ve askeri takviye sevk etmişti.

Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker rehin alınmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak" sözleriyle savunmuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenlemişti.