Suudi Arabistan ve Suriye liderleri bölgesel gelişmeleri değerlendirdi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın aktardığına göre, Veliaht Bin Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ile çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik fırsatlar ele alındı.

Liderler ayrıca ortak ilgi alanlarındaki bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Suriye'de güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi ile ekonomik toparlanma çabalarına ilişkin konuları görüştü.