Veli-Der'den Milli Savunma Üniversitesi Sınav Başvuru Ücretine Tepki: "Merkezi Sınavlardan Ücret Alınması Kabul Edilemez"

(ANKARA)- Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), "Milli Savunma Üniversitesi sınav başvurusu da dahil merkezi sınavlardan ücret alınması kabul edilemez. Kamusal eğitim hakkının gereği merkezi sınavlara başvurunun parasız olması bu devletin gençlerimize, çocuklarımıza karşı sorumluluğudur" açıklamasını yaptı.

Veli-Der, Milli Savunma Üniversitesi sınav başvuru ücretiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamusal eğitim hakkının temel ilkelerinin başında gelen parasız eğitim ilkesidir. Eğitimin kapsayıcılık ilkesinin de gereği olan parasız eğitim hakkının eğitime erişim süreçlerinin her aşamasında sağlanması sosyal devlet ilkesinin gereğidir. Ayrıca eğitim aracılığıyla öğrencilerin meslek edinme süreçleri kamu yararıdır, toplumsal fayda sağlar. Meslek edinme ve akademik eğitim süreçlerinin en önemli aşamalarından olan yükseköğretime girişteki ölçme değerlendirme süreçleri ve sonrası yemek, ulaşım, barınma başta olmak üzere tüm hizmetler toplumsal fayda gereği parasız olmalıdır.

Kamusal eğitim hakkının gereği olan parasız eğitim ilkesi üniversiteye girişte de yok sayılmaktadır. 5 Ocak'ta başlayan ve 29 Ocak'ta sona erecek olan Milli Savunma Üniversitesi sınav başvuru ücreti 700 TL olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl 450 TL olan sına ücreti bu sene yüzde 55 artışla 700 TL oldu. TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon rakamı olan yüzde 30'un da üstünde bir artış gerçekleşti.

Yoksulluğun, işsizliğin her geçen gün arttığı; iki kişiden birinin asgari ücretle, ülkemiz nüfusunun büyük çoğunluğunun açlık, yoksulluk sınırı altında yaşamak zorunda bırakıldığı günlerde açıklanan rakam yüzünden çok sayıda öğrenci bu ücreti ödeyemediği için Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavına başvuramayacaktır. Eğitimin eşitlik ve kapsayıcılık ilkesi de ihlal edilmektedir.

Kamuya ait kaynaklar, kamu bütçesi bize, halka aittir. Emeğimiz, alın terimiz, ödediğimiz vergilerdir. Halka ait kaynaklar halk için, çocuklarımızın, gençlerin kamusal eğitim hakkı için kullanılmalıdır. Milli Savunma Üniversitesi sınav başvurusu da dahil merkezi sınavlardan ücret alınması kabul edilemez. Kamusal eğitim hakkının gereği merkezi sınavlara başvurunun parasız olması bu devletin gençlerimize, çocuklarımıza karşı sorumluluğudur."