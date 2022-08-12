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Veli Ağbaba: "Vatandaşına Kumpas Kuran Bir Bakanla Karşı Karşıyayız"

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Herkes indirim beklerken, bunlar bindirim yaptı. Türkiye bu akılla ve kafayla yönetiliyor. Adeta vatandaşına kumpas kuran bir bakanla karşı karşıyayız. Kardeşim bırak yeni arabayı insanlar eski araba bile alamıyor. Yeni arabaların fiyatlarına baktığımızda en düşüğü bir milyon TL’yi bulmuş, sen vatandaşın derdine çare bulup, araç satışı için vergi indirimi yapacağına resmen kumpas kurarak bindirim yapıyorsun” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Herkes indirim beklerken, bunlar bindirim yaptı. Türkiye bu akılla ve kafayla yönetiliyor. Adeta vatandaşına kumpas kuran bir bakanla karşı karşıyayız. Kardeşim bırak yeni arabayı insanlar eski araba bile alamıyor. Yeni arabaların fiyatlarına baktığımızda en düşüğü bir milyon TL'yi bulmuş, sen vatandaşın derdine çare bulup, araç satışı için vergi indirimi yapacağına resmen kumpas kurarak bindirim yapıyorsun" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, "Kendi aramızda, 'ÖTV'yi artıralım da aşırı talebi kıralım' diyorduk" sözlerinin duyulduğu videoyu izletti. Ağbaba, şunları söyledi:

"Şaka gibi bir ekonomi bakanı. Maalesef eskiden ev alabiliyordu, insanlar. Şimdi ev alınan para ile araba alamıyorlar. ÖTV yüzde 80 olmuş. Diğer vergilerle birlikte bir arabanın fiyatı 2-3 kat artıyor. Hala, Bakan Nebati insanlarla dalga geçiyor.

Milletin araba alımını kolaylaştıracağına, zorlaştırmaya çalışıyor. ve itirafta bulunuyor. Herkes indirim beklerken bunlar bindirim yaptı. Türkiye bu akılla ve kafayla yönetiliyor. Adeta vatandaşına kumpas kuran bir bakanla karşı karşıyayız. Kardeşim bırak yeni arabayı insanlar eski araba alamıyor. Yeni arabaların fiyatı, en düşüğü neredeyse 1 milyonu bulmuş. Sen vatandaşın derdine çare bulacağına, araç satışı için vergi indirimi yapacağına; resmen kumpas kurarak bindirim yapıyorsun.

Ama hiç kimse unutmasın; geldiğimiz zaman ÖTV'yi kaldıracağız. Ne dediysek yaptık, bunu da yapacağız. ya yapacağız ya yaptıracağız. Vatandaşını kandıran, vatandaşına kumpas kuran, ÖTV artırmayı düşünen bir bakanla karşı karşıyayız.  Sanki araç satışları çok, sanki vatandaşın alım gücü yüksek; artık iki maaşlı bir memurun araba alması hayal bile değil. Bakanın; memurların, işçilerin, çalışanların hayal kurmasını bile önlüyor. Şaka gibi bir bakanla karşı karşıyayız."

ANKA / Güncel

Veli Ağbaba Türkiye Tragger Güncel Haberler

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