Veli Ağbaba: "Türkiye Adeta Uyuşturucunun Lojistik Merkezi Haline Geldi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Konya'da bir savcı ve polislerin karıştığı uyuşturucu ticaretiyle ilgili " Türkiye'nin son dönemde düşmüş olduğu bataklığı gösteriyor. Türkiye, adeta uyuşturucunun lojistik merkezi haline geldi…Balık baştan kokar. Dünyada ne kadar sahtekar varsa hepsi İçişleri Bakanı'nın arkadaşı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında ülkedeki uyuşturucu trafiğiyle ilgili açıklama yaptı. Ağbaba, şöyle konuştu:

"TÜRKİYE TAM BİR UYUŞTURUCU CENNETİ OLMUŞ DURUMDA"

"Dün ortaya çıkan bir olay, Türkiye'nin son dönemde düşmüş olduğu bataklığı gösteriyor. Türkiye, adeta uyuşturucunun lojistik merkezi haline geldi. Maalesef her yaşta gençler uyuşturucunun tuzağına düşmüş durumda. Maalesef hükümet sadece yanlış rakamlar açıklayarak manipüle ederek bu olayın üstünü örtmeye çalışıyor. Geçtiğimiz gün, Konya Narkotik ekipleri uygulama yapıyor. Yolda bir aracı durduruyorlar. Narkotikte çalışan bir polis ve eşinin arabasında 25 kg eroin buluyorlar. Telefonuna el konuyor. Telefonuna bir bakıyorlar ki, WhatsApp yazışmalarında polise emri veren meğer savcıymış. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör suçları soruşturma bürosunda görevli cumhuriyet savcısı emriyle polis uyuşturucu taşıyor. Polisler tutuklanıyor, savcı açığa alınmış, HSK açıklama yapıyor, müfettiş görevlendirmiş.

Tam tilki kümes hikayesi. Balık baştan kokar. İçişleri Bakanı'nın arkadaşlarını zaten biliyorsunuz. Dünyada ne kadar sahtekar varsa hepsi İçişleri Bakanı'nın arkadaşı. Ülkeyi uyuşturucudan korumakla görevli İçişleri Bakanı kendisine, arkadaşına gelen posta ile gelen bir kokain var; bir iş adamına kokain geliyor kargo yoluyla, tutuklanıyor ama bir müddet sonra yanlış geldi diye adam serbest bırakılıyor. Türkiye tam bir uyuşturucu cenneti olmuş durumda, bütün kamuoyunun dikkatini çekmek istiyoruz. Türkiye bu batağa düşmüş durumda, maalesef görevini yapan kimse yok. Malatya'da yaşananları biliyorsunuz. Aile Çalışma Sosyal Hizmet Müdürlüğü'nde müdürü adeta bir uyuşturucu lojistik merkezi haline getirmişti."

ANKA / Güncel